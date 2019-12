Straks wordt de Brexit-deal gewoon goedgekeurd in het Brits parlement. Maar verwacht niet dat we daar gauw iets van gaan merken of dat het moeilijkste nu achter de rug is.

Drie verloren stemmingen onder Theresa May en ook nog een mislukte poging van opvolger Boris Johnson: de verwikkelingen rond de scheidingsakte voor de Brexit behoorden het afgelopen jaar tot het betere ...