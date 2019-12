Vijf zware criminelen, onder wie broer van ‘ontsnappingskoning’ Sekkaki, klimmen over gevangenismuur

Vijf zware jongens zijn donderdagavond ontsnapt uit de gevangenis van Turnhout, door in het duister over de muur te klimmen. Het gaat om mannen met een zwaar strafblad, onder wie de jongste broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki. ‘Dit moet goed voorbereid zijn. Dat kan niet anders’, klonk het donderdagavond in gevangeniskringen. Of ze hulp kregen van buitenaf, is onduidelijk. Drie gedetineerden konden al na enkele uren gevat worden.

Rond 19.50 uur ging donderdagavond het alarm af bovenop de muur van het nieuwe gedeelte van de Turnhoutse gevangenis. Binnen reageerde iedereen verrast.

De avondwandeling, waarbij de gedetineerden op de koer mogen lopen, wordt normaal om 19.30 uur afgerond. Om 20 uur gaat het appèl, en moet iedereen terug op zijn cel zijn. Dat er op dat moment nog vijf gedetineerden op de koer rondliepen, valt moeilijk te verklaren. 'Het gaat waarschijnlijk om een dode hoek in de wandeling', zegt Rudy Van De Voorde nieuwe directeur-generaal van het gevangeniswezen, aan Radio 1.

Hoe de vijf konden ontsnappen is nog niet duidelijk. ‘Je klimt ook niet zo makkelijk over die muur, die makkelijk vijf meter hoog is’, zeggen ingewijden. ‘Op één plek kon je in principe op een dak klauteren, en vanaf daar op de muur klimmen. Maar net om dat te verhinderen, hebben ze daar zware prikkeldraad gezet, waarop elektriciteit staat. Ook de muur zelf staat onder stroom. Dat ze langs die weg zouden ontsnapt zijn, is eigenlijk uitgesloten.’

Voor de Turnhoutse burgemeester Paul Van Miert (N-VA) is de eventuele verklaring van een dode hoek 'totaal onaanvaardbaar', zegt hij op Radio 1. 'Dit lijkt wel een Amerikaans feuilleton.'

‘Zware geweldsdelicten’

In de Turnhoutse gevangenis zitten 290 gedetineerden. Er is een beperkte overbevolking - er is plaats voor 270 mensen. ‘De gedetineerden hebben een gemengd profiel’, zegt de lokale politie van Turnhout. Het gaat zowel om mensen in voorhechtenis die hun proces afwachten, als veroordeelden die hun straf uitzitten. Er zitten drugdealers, moordenaars en oplichters.

Maar de vijf die konden ontsnappen, zijn volgens onze informatie zware kerels. Ze hebben een gevuld strafblad, voor onder meer geweldsdelicten. Eén van hen is volgens twee onafhankelijke bronnen Oualid Sekkaki (26), de jongste broer van de beruchte ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki. Die kon in 2003 ook al uit de Turnhoutse gevangenis ontsnappen en zette tien jaar geleden het hele land op stelten door uit de gevangenis van Brugge te ontsnappen met een gekaapte helikopter.

Oualid Sekkaki wachtte al sinds november 2017 in Turnhout op zijn uitlevering aan Marokko. Hij is daar de verdachte in een grootschalig drugonderzoek. Zijn broer Ashraf Sekkaki zit in Marokko in de cel.

Frederic Thiebaut, de raadsman van de familie Sekkaki, verkoos gisteren om geen commentaar te geven bij het bericht. ‘Ik kan alleen opmerken dat ontsnappen niet strafbaar is’, aldus de advocaat. De ontsnapte gedetineerden riskeren dan ook geen bijkomende straf, op voorwaarde dat ze tijdens hun vlucht geen nieuwe feiten plegen.

Vluchtauto?

‘Er is geen geweld gebruikt bij de ontsnapping’, zegt het parket Antwerpen. ‘Hoe de ontsnapping kon gebeuren, is voorlopig niet duidelijk.’

Of ze hulp kregen van buitenaf, is onduidelijk. Aanvankelijk werd gezegd dat de vijf werden opgewacht door een vluchtauto, maar dat werd later op de avond tegengesproken. ‘We weten niet of ze te voet ontsnapt zijn, dan wel of ze ergens een auto gevonden hebben’, zegt de Turnhoutse korpschef Roger Leys.

Zelfde avond nog drie opgepakt

Volgens onze informatie werden donderdagavond verschillende gekende adressen van de vijf voortvluchtigen in het oog gehouden. Er werden een speurhond en politiehelikopter ingezet, en burgers werd gevraagd de politie te contacteren als ze de ontsnapte gedetineerden zouden zien. De politie vroeg uitdrukkelijk aan de bevolking om zelf geen actie te ondernemen. Er waren gisteravond al 120 tips binnengekomen bij de politie. Een getuige verklaarde aan de politie dat de mannen hem de weg vroegen naar Nederland. Een van hen was duidelijk gewond en liep moeilijk.

Zo’n drie uur na de ontsnapping werden drie gedetineerden al opgepakt door de politie. Ze hadden zich verstopt onder een stilstaande trein. Een van de nog voortvluchtige gangsters was Oualid Sekkaki.

Opvallend: vorig jaar en het jaar ervoor ontsnapte telkens slechts één gevangene uit een gevangenis in ons land. In 2016 was er geen enkele ontsnapping. Dit jaar zitten we zo dus aan vijf.