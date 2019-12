Goldman Sachs onderhandelt over boete van 2 miljard

Goldman Sachs en de Amerikaanse justitie onderhandelen over een boete van net geen 2 miljard dollar (1,8 miljard euro), meldt The Wall Street Journal.

De zakenbank zou die boete moeten ophoesten voor onregelmatigheden in het 1MDB-schandaal. Dat Maleisische overheidsfonds haalde, met behulp van Goldman Sachs, miljarden op. In totaal verdween 4,5 miljard dollar op onregelmatige wijze. Goldman Sachs kreeg 600 miljoen dollar voor zijn werk voor 1MDB.

De minnelijke schikking, die volgens bronnen eind januari zou worden aangekondigd, voorziet dat het Aziatische ­filiaal van Goldman Sachs schuldig zou pleiten voor het overtreden van Amerikaanse anticorruptiewetgeving. De ­zakenbank moet ook externe controle dulden.

In november 2018 hebben de VS twee voormalige bankiers aangeklaagd. Eén van de twee, Tim Leissner, gaf toe dat hij 200 miljoen dollar had gestolen van 1MDB. De andere bankier pleit onschuldig. Goldman Sachs heeft steeds volgehouden dat het zelf niet op de hoogte was van de wantoestanden doordat ze verdoezeld werden voor het management.

De boete van 2 miljard dollar zou een van de hoogste zijn die de Amerikaanse justitie ­oplegt, sinds de minnelijke schikkingen over de rommel­hypotheken. Er is nog discussie over de vraag of de boete verminderd wordt als Goldman Sachs ook in Maleisië een geldstraf moet betalen.