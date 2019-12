Airbnb haalt slag thuis in Europa

De activiteiten van Airbnb zijn een ‘dienst van de informatiemaatschappij’, dus heeft het bedrijf vrijheid van dienstverlening. Dat heeft het Europees Hof beslist.

Europese lidstaten kunnen het bedrijf dus niet zomaar beperkingen opleggen om de consumentenrechten te beschermen zonder de toestemming van de Europese Commissie.

Airbnb wordt in Frankrijk vervolgd omdat de diensten in strijd zouden zijn met de Franse vastgoedwetgeving. Het online platform laat particulieren toe hun appartement of woning te verhuren op korte termijn en daarmee treedt het ­bedrijf volgens klagers op als een vastgoedmakelaar, een ­activiteit waarvoor Airbnb niet aan de Franse regels voldoet.

In een arrest, op vraag van een Franse rechter, oordeelt het Hof nu dat Airbnb een ­informatiedienst levert door online te bemiddelen tussen huurders en verhuurders van woningen of appartementen. De activiteiten van het bedrijf vallen daardoor onder de vrijheid van dienstverlening, klinkt het. De rechters stellen daarnaast vast dat Airbnb ‘geen beslissende invloed uitoefent’ op de huurprijzen.

Frankrijk kan het bedrijf dus niet zomaar inperkingen opleggen, ook al omdat Airbnb vanuit Ierland opereert. Als Frankrijk de dienst toch wil ­inperken, moet dat geval per geval gebeuren en moet Frankrijk de Europese Commissie daarover inlichten én Ierland eerst vragen om zelf maatregelen te nemen.