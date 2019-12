Fabien Neretsé eerste veroordeelde voor genocide in België

Fabien Neretsé (71) is de eerste persoon die in België veroordeeld wordt voor genocide. Hij stond terecht voor het Hof van Assisen in Brussel voor de moord op meer dan dertien mensen tijdens de genocide in Rwanda in 1994.

De jury oordeelde dat Neretsé de intentie had om de bevolkingsgroep Tutusi uit te roeien, of toch een deel ervan. De straf wordt later nog bekendgemaakt, maar hij werd schuldig bevonden voor de massamoord op elf mensen in zijn woonwijk in Kigali. Neretsé werd er in de eerste plaats van beschuldigd dat hij op 9 april 1994 in Kigali verschillende personen van Tutsi-origine heeft aangegeven in zijn buurt in de wijk Nyamirambo.

De Belgische Claire Beckers, haar Rwandese Tutsi man Isaiah Bucyana en hun dochter Katia waren bij de slachtoffers. Zij wilden vluchten, maar Neretsé alarmeerde het leger, die hen later executeerde.

De beschuldigde wordt er ook van verdacht dat hij opdracht gaf tot de moorden van onder meer Joseph Mpendwazi en Anastase Nzamwita. Die moorden zouden plaatsgevonden hebben in mei en juni 1994, in de buurt van Mataba, zijn geboortedorp in het noordwesten van Rwanda waar hij sinds midden april 1994 woonde. Volgens de aanklacht richtte Neretsé een Interahamwe-militie op met bewakers van de school ACEDI-Mataba, die hij in 1989 had gesticht. Die militie zou Tutsi’s en gematigde Hutu’s omgebracht hebben.

Na de genocide vluchtte Neretsé via Congo en de Centraal-Afrikaanse republiek naar Frankrijk, waar hij zijn naam veranderde en onvindbaar was tot 2002. Hij werd in 2011 opgepakt en uitgeleverd aan België, waar hij in voorhechtenis zat. Na enkele maanden werd hij vrijgelaten onder voorwaarden.

Genocide is het allerergste internationale misdrijf en weegt zwaarder dan oorlogsmisdaden, het gaat om doden met de intentie om een volledige bevolkingsgroep of een deel ervan uit te roeien.