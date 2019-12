’t Is gebeurd! Ontdek hier ‘De slimste mens ter wereld’

Tien weken en veertig afleveringen lang heeft het geduurd, maar nu is het gebeurd. In een spannende finaleaflevering hebben Astrid Stockman, Lieven Scheire en Thomas Huyghe gebikkeld om de titel van ‘De slimste mens ter wereld’. Het is tv-maker en comedian Lieven Scheire (38) die radiopresentator Peter Van de Veire opvolgt. ‘Kijk papa, eindelijk een diploma!’

Wat waren de beste quotes?

Erik Van Looy: ‘Wat denk je van de tegenstanders?’

Lieven Scheire: ‘Thomas is geweldig gevaarlijk voor mij, want die weet heel veel over de dingen waar ik niets van weet. Ik weet dat als ik een gat laat vallen ergens, dat hij dat volledig gaat vullen.

James Cooke: ‘Ja, dat ken ik.’

***

Van Looy tegen Cooke en Jeroom: ‘De laatste keer dat jullie samen zaten, leek het wel te klikken. Zijn jullie vrienden geworden?’

Cooke: ‘Eerder fuckbuddy’s.’

Jeroom: ‘Jonas!’

Jonas Geirnaert: ‘Blijft gij maar zitten!’

***

Van Looy: ‘Welk parfum draag jij?’

Jeroom: ‘Chanel numéro cinq.’

Van Looy: ‘Dat is toch voor vrouwen?’

Jeroom: ‘Ja, maar naast James Cooke neemt ik het zekere voor het onzekere.’

***

Van Looy: ‘Thomas, wat is jouw favoriete filmquote?’

Thomas Huyghe: ‘Ik wil dat gij de president van Amerika vermoord.’

Wat was het opmerkelijkste moment?

In de jury zitten tijdens de finale, het is een grote eer. Jonas Geirnaert kwam James Cooke vergezellen. Dat terwijl hij eerder had gezegd dit jaar geen jurylid te zijn. ‘De druk werd te groot. Bij een slechte mop vlieg je eruit’, verklaart Geirnaert. Maar voor de finale wou hij die druk even vergeten. Waarop hij een mopje maakt, dat lichtelijk op een koude steen valt. De gevolgen laten zich gauw voelen.

Wie droeg de opmerkelijkste outfit?

Voor een finale dos je je flink uit. Erik Van Looy had – zoals altijd – een kostuum aan. En ook Thomas Huyghe had er eentje aan. ‘Jij hebt iets in mijn kast gevonden’, grapte Van Looy. James Cooke had een kostuum met flink wat glans uitgekozen, en ook Jeroom en Astrid Stockman zagen er onberispelijk uit in een iets feestelijkere versie dan we al gewend zijn van hen. En ja, ook Lieven Scheire had moeite gedaan, merkte Van Looy op. ‘Je hebt een soort van kostuum aan en een soort van das.’

Wat was de opmerkelijkste verontschuldiging?

James Cooke had weer een strikje aan, alleen was er een klein probleempje. ‘Ik denk dat ik mijn strikje gestolen heb.’ En hij trekt zijn kraagje op. ‘Die veiligheidsspeld hangt er nog aan. Maar er is geen alarm afgegaan! Dus mensen van de Zara op de Meir. Ik kom nog langs, hé!’

Wie bracht de mooiste zangstonde?

De mooiste zangstonde kwam dit keer niet van Astrid Stockman, die met haar zangerige lach alleen al een hele ruimte weet te vullen. Nee, Erik Van Looy zong zijn favoriete liedje, When I’m 64 van Paul McCartney. En dat was best goed.

Wat was de verrassendste cameo?

Willy Naessens had er dit jaar een handje van weg om op te duiken in filmfragmenten tijdens de Open deur-ronde. Dit keer was het in Pretty woman, waarin hij actrice Julia Roberts prompt in zijn bad met badschuim ontdekt. ‘Mahow, Juliaatje, wat zit gij in mijn bad te doen?’ Blijkt het zijn poetsvrouw te zijn. ‘Doe onmiddellijk uw kleren aan. Stel dat ons Marie-Jeanne hier binnenkomt. Wat gaat ze dan zeggen!’ En ja hoor, Marie-Jeanne komt binnenwaaien. Maar gelukkig weet Naessens er wel raad mee. Met zijn vraag ook: ‘wat zijn de vier meest westelijke badsteden van ons land?’

Wie is dit jaar ‘De slimste mens ter wereld’?

Het was al een straffe aflevering, wat volgde was een sterke finale. Het ging heel gelijk op tussen Lieven Scheire en Thomas Huyghe. Een vraag over Dante was uiteindelijk beslissend. Huyghe wist Inferno en dat hij een Italiaan was. Scheire kon nog met La divina comedia aanvullen. Hij leek zich te laten zakken, maar had aan één trefwoord nog voldoende om Van Looy ‘’t Is gebeurd’ te laten uitroepen. Hij vond het: dichter. Waarna de oorkonde werd uitgereikt en Scheire zich vrolijk maakte: ‘Kijk, papa. Eindelijk een diploma!’

Hoe reageerde de winnaar?

Onze reporter vroeg de kersverse ‘Slimste mens’ meteen om een reactie.

Eindstand

1. Lieven Scheire (8 afleveringen)

2. Thomas Huyghe (6 afleveringen)

3. Astrid Stockman (8 afleveringen)

4. Lotte Vanwezemael (6 afleveringen)

5. Mathieu Terryn (6 afleveringen)