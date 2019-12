Club Brugge verslaat Anderlecht met 0-2 en plaatst zich voor halve finale beker

Club Brugge deelde Anderlecht in eigen huis een nieuwe dreun uit. Het plaatste zich voor de halve finale van de Beker van België na 0-2-winst. Vormer opende de score, Balanta kopte de tweede goal binnen.

Twee verschroeiende starts schonken Club Brugge een plaats in de halve finales van de Beker van België. De eerste, in de eerste helft, leverde geen doelpunten op. Bij de tweede, na rust, kon Ruud Vormer voor het eerst scoren sinds augustus.

Onmiddellijk daarna had Vanaken er 0-2 van moeten maken. Maar Hendrik Van Crombrugge was nog maar eens de beste speler van Anderlecht. De bekerwedstrijd in het Lotto Park bewees wat iedereen al wist: Club Brugge is de nieuwe nummer één van het land. Dat zoveel mensen hadden uitgekeken naar de wedstrijd had alleen maar te maken met het roemrijke verleden van beide clubs. In de feiten was dit een simpele bekerzege van het nummer één van de competitie tegen het nummer tien.

Dat het aan de rust nog 0-0 stond, had te maken met Club Brugge, niet met Anderlecht. Club greep zijn tegenstander vijftien minuten lang naar de keel, maar Mata (redding Van Crombrugge) en Tau (schot over) konden niet scoren. De bezoekers hadden in die momenten bijna 75 procent balbezit en speelden aldoor op de helft van de Brusselaars. Na een kwartier losten ze hun greep en alleen bij gratie van Club Brugge kon Anderlecht enkele bescheiden kansen in elkaar draaien. Balanta gleed weg waardoor Saelemakers kon doorgaan. Doku mocht eens voorzetten en Roofe draaide knap weg van Brandon Mechele. Dat was het zowat wat Anderlechtse kansen betrof.

Individueel was elke Club-speler beter dan zijn Anderlechtse rivaal. Percy Tau slaagde er zelfs in enkele kopbalduels te winnen. Clinton Mata was outstanding en maakte bij momenten Alexis Saelemaekers belachelijk. Alleen Eddie Sobol moest af en toe uit zijn doppen kijken toen Jérémy Doku kon doorgaan. Hendrik Van Crombrugge was de enige thuisspeler die zich staande hield.

Vlak voor rust hield hij Ruud Vormer van een doelpunt na een knappe actie van Diatta – voorbij vier Brusselaars – en een snelle pass van Hans Vanaken. De snelle start van de tweede helft had wel succes. Clinton Mata bezorgde Elias Cobbaut een verkoudheid, Vormer vond geen ruimte om te schieten en bediende Sobol, maar nadat de poging van de Oekraïener werd afgeweerd, mocht de Nederlander het opnieuw proberen. Vanuit stand joeg hij een volley in de bovenhoek. Deze keer had Van Crombrugge geen kans. De Anderlecht-doelman probeerde zijn team in de match te houden met reddingen op Vanaken en Diatta, maar Club heeft nog een andere manier om te scoren die Anderlecht niet heeft: de stilstaande fasen. Vormer trapte een van zijn vlijmscherpe corners, Balanta kopte Club naar 0-2.