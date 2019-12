Europa moet oordelen over onafgewerkt energiedossier

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft de Belgische aanvraag om steun te mogen geven aan gas­centrales en andere elektriciteitscapaciteit, het zogenaamde CRM-mechanisme, gisteren doorgestuurd naar de Europese Commissie. Ook al was het dossier nog lang niet klaar.

In de Kamercommissie Energie bleek gisteren nog dat energieregulator Creg eraan twijfelt of het ontwerpbesluit dat de modaliteiten van het steunmechanisme regelt, wel conform de Europese regels is.

Bovendien is er geen knoop doorgehakt over de financiering van de steun. Die kan doorgerekend worden in het elektriciteitsverbruik, afhankelijk worden gemaakt van de capaciteit van een aansluiting, of worden gefinancierd via een heffing buiten de energiesector.

Marghem zegt dat ze hier geen beslissing over kan nemen, aangezien de regering in lopende zaken is.

Dat betekent dat Europa moet oordelen over een onafgewerkt dossier, dat straks door de nieuwe regering moet worden aangevuld. Het dossier stootte op een deadline. De steunaanvraag moest voor het einde van het jaar worden ingediend.