Bende van ‘shouldersurfers’ opgerold in België en Frankrijk

Een bende van shouldersurfers is afgelopen dinsdag 17 december opgerold bij een gelijktijdige actie in België en Frankrijk. Dat meldt VRT NWS en wordt door het federaal parket bevestigd.

Er werden in totaal negen mensen opgepakt bij de grootschalige actie. Shouldersurfers zijn dieven die over de schouder van hun slachtoffer meekijken, wanneer ze de code van hun bankkaart intikken en nadien met de bankkaart aan de haal gaan.

De federale gerechtelijke politiediensten van Brussel en Charleroi voerden dinsdag negen huiszoekingen uit in woningen in de regio Charleroi. Daarbij werden vier vrouwen en één man opgepakt. Bij huiszoekingen in Frankrijk in de buurt van Parijs werden nog eens drie vrouwen en een man opgepakt.

De bende wordt verdacht van onder meer criminele organisatie, diefstal, informatica-oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen van geld. De shouldersurfers opereerden in België, Nederland en Frankrijk. Er werden meer dan 100 feiten vastgesteld in het onderzoek en in België alleen al zouden ze aan meer dan 500.000 euro hebben buitgemaakt.

‘De feiten werden doorgaans volgens eenzelfde modus operandi gepleegd. Twee of drie vrouwen werden afgezet door een voertuig, waarvan de bestuurder in de buurt bleef rondrijden. De dames begaven zich naar een winkel. Aan de kassa leidde één van hen de aandacht af van een bejaard persoon. De andere observeerde de code. Nadien werd de bankkaart door middel van een list gestolen. Met de kaart werd vervolgens in korte tijd zo veel mogelijk geld van de zichtrekening gehaald of werden er aankopen verricht’, vertelt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket.