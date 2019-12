Bruno De Wever dreigt met vertrek bij Kazerne Dossin

Bruno De Wever (UGent) dreigt ermee op te stappen uit de wetenschappelijke raad van de Kazerne Dossin, zegt hij in ‘Terzake’. De hoogleraar geschiedenis is niet te spreken over het incident met Pax Christi en het recente vertrek van directeur Christophe Busch.

Volgens De Wever ging het dagelijks bestuur zijn boekje te buiten vorige week. Op donderdag reikte Pax Christi twee vredesprijzen uit in de Kazerne Dossin, het memoriaal, museum- en documentatiecentrum over de Holocaust en de mensenrechten. Maar tijdens de plechtigheid bracht een bode het bericht dat de raad van bestuur iedereen buiten wilde. Een van de laureaten, Brigitte Herremans, lag te gevoelig bij de Joodse gemeenschap. Drie jaar geleden kreeg ze van de Israëlische overheid een inreisverbod voor tien jaar.

‘In het dagelijks bestuur zitten twee prominente leden van de Joodse Gemeenschap, André Gantman en Claude Marinower, die allebei de conservatieve stroming binnen die Joodse Gemeenschap vertegenwoordigen’, zegt De Wever daarover in Terzake op Canvas. ‘Die zijn bijzonder onkritisch tegenover Israël. En ik stel vast dat die twee heren hun eigen politieke opvattingen hebben laten primeren op het belang van de instelling. Dat is zeer problematisch.’

Onevenwicht in bestuur

Het tekent de ideologische spanning die ontstaan is over welke rol moet primeren bij de Kazerne Dossin: die van Joods memoriaal over de Holocaust of die van museum en mensenrechtencentrum in de brede zin.

De Wever vreest namelijk dat er een onevenwicht ontstaan is in de raad van bestuur toen voormalig minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zijn partijgenoot André Gantman afvaardigde namens de Vlaamse Gemeenschap. ‘Als meneer Gantman daar partisane standpunten gaat innemen, heb je als Vlaamse overheid een probleem’, vindt de historicus. ‘Alle ellende die sinds die benoeming ontstaan is, ook het ontslag van directeur Christophe Busch (begin november, red.), hangt samen met de drijfveren van meneer Gantman en meneer Marinower.’

‘Als er op de wetenschappelijke raad geen degelijke uitleg komt, dan denk ik dat ik de eer aan mezelf zal houden en zal opstappen’, zegt De Wever. ‘En ik ben vrijwel zeker dat ik niet de enige zal zijn.’

De wetenschappelijke raad van de Kazerne Dossin telt nog 17 leden, nadat Christophe Busch is vertrokken. Het zijn bijna allemaal academici, zoals bijvoorbeeld Herman Van Goethem, rector van de UA.