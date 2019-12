KVHV gaat in beroep tegen schorsing wegens lezing Hoeyberghs

Studentenverbond KVHV Gent legt zich niet neer bij de schorsing van twee maanden die het opgelegd kreeg na de omstreden lezing van Jeff Hoeyberghs.

Vorige week donderdag besloot de koepel van politieke, filosofische en levensbeschouwelijke verenigingen (PFK) van de UGent het KVHV voor twee maanden te schorsen, vanaf 1 januari, naar aanleiding van een controversiële lezing van Jeff Hoeyberghs. Met die schorsing is het KVHV Gent het niet eens. Het studentenverbond heeft besloten in beroep te gaan. Het Bestuurscollege van de UGent, waar ook de rector in zetelt, zal hierover nu moeten oordelen.

‘Omdat wij de sereniteit van de procedure wensen te respecteren zullen we verder niet meer communiceren over de hele zaak totdat er een beslissing is genomen’, klinkt het bij KVHV Gent.

Er hangt het studentenverbond nog een bijkomende schorsing van drie maanden boven het hoofd als het zich niet distantieert van de uitspraken van Jeff Hoeyberghs en de video-opnames van de lezing niet offline halen. De deadline daarvoor ligt op morgenavond.