Zoekactie naar vijf ontsnapte gevangenen in Turnhout

Tijdens de avondwandeling konden vijf gedetineerden ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout. Dat bevestigt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen, aan De Standaard.

De politie is een zoekactie gestart. 'We zetten al onze beschikbare middelen in', zegt Leys aan GVA. 'Omstreeks 19:50 uur ging het beveiligingsalarm aan een van de omheiningen af. Daar zijn de gevangenen wellicht kunnen ontsnappen. Er werd meteen nazicht gedaan', zegt Leys.

‘De gevangen zijn erin geslaagd zonder agressie over de muur van de gevangenis te klimmen en met een vluchtauto te ontkomen’, zegt Van De Vijver. Over de identiteit van de betrokken gedetineerden is nog geen informatie beschikbaar, maar volgens de korpschef van politie Regio Turnhout Roger Leys zouden er ook zware jongens ontsnapt zijn. Er zouden gevangenen ontsnapt zijn die veroordeeld waren voor zware gewelsdelicten. 'We zijn momenteel in overleg met het parket om te beslissen wanneer we foto’s van de ontsnapte gevangenen zullen vrijgeven.'



Verschillende politiepatrouilles, een politiehelikopter en een speurhond zijn in de ruime omgeving van de gevangenis op zoek naar de gedetineerden zelf of sporen die ze mogelijk achterlieten. De politie stelt dat het nog niet duidelijk is of de gevangenen effectief werden opgepikt door een voertuig en dat het evenmin geweten is welke kledij de mannen momenteel dragen.



Wie iets verdachts zag in de omgeving van de gevangenis, aan de Wezenstraat in Turnhout, of meent de gevluchte gevangenen nog gezien te hebben na hun ontsnapping, kan contact opnemen met de politie op het gratis nummer 0800 25 101 of met de noodcentrale op het nummer 101.



'Merkt u de ontsnapte gevangenen toevallig op, onderneem dan zelf geen enkele actie tegen hen maar waarschuw meteen de politie', zegt de politie.