Wetenschapster experimenteerde 20 jaar geleden met vriend: nu is penetratie in MRI-scan een van meest gedownloade medische artikels

Een publicatie in het vakblad British Medical Journal behoort twintig jaar na datum nog altijd bij de populairste artikels, ook al is het medische belang ervan gering. Het gaat om een studie waarbij voor het eerst een MRI-scan te zien was van een penis in een vagina. Dat laatste lichaamsdeel blijkt van een nu 65-jarige Nederlandse te zijn.

Bij de British Medical Journal verbazen ze zich erover dat de publicatie na al die jaren bij de meest gedownloade artikels hoort. Liefst 130 andere studies zouden verwijzen naar ‘de studie’ met het zwart-witte beeld van een mannelijk in een vrouwelijk geslachtsorgaan.

Dat beeld was de verdienste van de MRI-scanner die eraan te pas kwam. In 1991 kwam voor het eerst iemand op het idee om MRI-beelden van een penetratie te maken. Het was een Nederlandse dokter met maffe kunstzinnige ideeën die met het plan op de proppen kwam. Hij sprak de bevriende antropologe Ida Sabelis aan, die samen met haar partner in de scanner van het Universitair Medisch Centrum van Groningen kroop. Sabelis herinnert zich het tafereel als niet bijster handig, maar ook een beetje grappig. Het experiment lukte, de penetratie werd gescand.

Daar bleef het niet bij. De beelden werden samen met de toelichting opgestuurd naar het toonaangevende blad Nature, maar daar werd de inzending geweigerd en dus niet gepubliceerd. Niemand wou klaarblijkelijk zijn vingers (lees: reputatie) verbranden aan de ongeziene scans.

Acht jaar proberen

Sabelis en co zetten evenwel door, en vonden tussen 1991 en 1999 acht koppels en drie single vrouwen bereid om in een MRI-scanner seks te hebben. Op 24 december ‘99 bleek British Medical Journal (BMJ) dan toch bereid om de beelden te publiceren. Onder de titel: Magnetic Resonance Imaging of Male and Female Genitals During Coitus and Female Sexual Arousal. Kortom: wat te zien is tijdens seksuele opwinding in de scanner.

Vandaag geldt dat laatste als een verklaring voor de populariteit van het artikel. Lezers zouden geïnteresseerd zijn in het verhaal, wist men destijds al bij BMJ. In oktober van dit jaar werd de publicatie schijnbaar vijftig keer geraadpleegd. Nochtans is de medische waarde van de publicatie gering. 'Wat is het belang van een penis die blijkbaar de vorm van een boomerang aannam in de missionarishouding?', aldus BMJ-redacteur Tony Delamothe. Uit de MRI-beelden bleek dat de penis bij penetratie niet als een rechte naar binnen gaat - zoals vaak getekend - maar dat het orgaan een fikse kromming kan aannemen in de vrouw. En dat de baarmoeder niet groter wordt tijdens seks.

De vrouw van wie de vagina en baarmoeder het eerst vereeuwigd zijn, is tegenwoordig 65 jaar en is als wetenschapper verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan BMJ laat ze weten dat velen nog altijd lachen met het onderzoek, 'ook al zijn velen van hen hoogopgeleide volwassenen die hun pensioen naderen.'