Politie pakt 25 vermoedelijke transmigranten op in provincie Antwerpen

De politieoperatie tegen transmigratie en mensensmokkel die woensdagavond en -nacht plaatsvond in de provincie Antwerpen heeft uiteindelijk de bestuurlijke aanhouding opgeleverd van 25 vermoedelijke transmigranten.

Dat zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die zelf een bezoek bracht aan de actie. Het ging om 21 mannen en 4 vrouwen, van wie het merendeel verklaarde afkomstig te zijn uit Eritrea. Er werd ook één verdachte gerechtelijk aangehouden in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel.

De operatie was een samenwerking tussen de federale en lokale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken en spitste zich toe op controles op het openbaar vervoer aan het rondpunt van Wommelgem en omgeving, met als opzet te verhinderen dat transmigranten de snelwegparking in Ranst zouden bereiken om daar in vrachtwagens binnen te dringen. De afgelopen dagen vonden er ook al acties plaats in de provincies Henegouwen, Oost- en West-Vlaanderen en in Brussel. Het ruimere doel is zowel om transmigranten te ontmoedigen als om netwerken van mensensmokkelaars in kaart te brengen om ze te kunnen ontmantelen.

Volgens De Crem zijn er sinds 1 december tijdens controleacties al meer dan 400 transmigranten opgepakt in ons land.