Luca Brecel plaatst zich voor hoofdtabel van de European Masters snooker

Luca Brecel (WS-36) heeft zich donderdag in het Engelse Barnsley voor het European Masters geplaatst. In de tweede kwalificatieronde nam de 24-jarige Limburger met 5-2 de maat van de Engelsman Martin Gould (WS-57).

Vorige week werd Brecel in de eerste ronde van het Scottish Masters nog met 4-1 uitgeschakeld door Gould. Donderdag kwam hij op een 0-1 en 1-2 achterstand tegen de voormalige nummer elf van de wereld. Daarna zette hij met breaks van 64, 124 en 82 orde op zaken. In januari neemt hij het in de zestiende finales tegen Gary Wilson (WS-18) op.

Het European Open vond de voorbije twee jaar in Lommel plaats. In 2020 is het Oostenrijkse Dornbirn van 22 tot 26 januari de gaststad. Jimmy Robertson (WS-22) zal er zichzelf niet opvolgen. Hij verloor al in de eerste kwalificatieronde met 5-3 van Martin O’Donnell (WS-35). Judd Trump (WS-1), toernooiwinnaar in 2016 en 2017, zal er evenmin bij zijn. De wereldkampioen liet zich eveneens in de eerste ronde met 5-3 verrassen door Ian Burns (WS-83).

Vrijdag starten de kwalificaties voor het German Open in Barnsley. Brecel staat in de eerste ronde tegenover Louis Heathcote (WS-87). Als hij die horde neemt, speelt hij om de kwalificatie tegen de Chinees Yan Bingtao (WS-19) of de Hongkonger Marco Fu (WS-56). In 2016 speelde Brecel in Berlijn zijn eerste rankingfinale, maar sindsdien kon hij zich al drie keer op rij niet op de hoofdtabel plaatsen.