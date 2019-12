Na Philip Milanov zijn ook Eline Berings en Renée Eykens hun topsportcontract kwijt

Eline Berings en Renée Eykens zijn hun topsportcontract kwijt, Paulien Couckuyt en Hanne Maudens krijgen voor het eerst een contract. Dat bevestigde Sport Vlaanderen donderdag aan Belga. Eerder raakte al bekend dat Philip Milanov zijn contract kwijt is.

In het olympisch atletiekjaar 2020 zijn er drie voltijdse atletiekprofs in Vlaanderen: Bashir Abdi, Isaac Kimeli en Thomas Van der Plaetsen. Ook Eline Berings had zo’n contract, maar dat wordt niet verlengd. De hordeloopster kwam in 2019 niet veel in actie door een blessure en kondigde in oktober aan volgend jaar te stoppen. “Volgende zomer zal ik voor het laatst deelnemen aan de kampioenschappen, 17 jaar na mijn eerste deelname. In 2003 was ik 17 en sindsdien heb ik gelopen op 29 kampioenschappen. Daar wil ik nog 32 van maken”, schreef ze toen op Instagram.

Het deeltijdse studentencontract van Ben Broeders is verlengd. Philip Milanov en Renée Eykens zijn hun studentencontract kwijt. Beiden wisten zich wel te plaatsen voor het WK atletiek in Doha, maar verzeilden daar helemaal in de achterhoede.

Foto: Photo News

Hordeloopster Paulien Couckuyt en zevenkampster Hanne Maudens krijgen in 2020 voor het eerst een studentencontract bij de Vlaamse overheid. Ze wonnen respectievelijk goud en brons op het EK U23 en bereikten daarna ook nog het WK in Doha.