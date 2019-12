Ongehoord. ‘Als hij mij mateke noemt, zal ik een vriendelijke poging doen om hem een boks op zijn oog te geven’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Tel eens negen maanden terug van de geboorte van Roos. Dan weet je waarom ik in de Ronde moest passen toen Bettiol ging. Ik was leeg.’

‘Ik heb er genoeg van dat men ons als "Untermenschen" behandelt omdat we Walen zijn.’

‘Kompany: is dat een ezel? Vercauteren: is dat een ezel? Ik denk het niet, hé.’

‘Was er toen brandalarm geweest, zou ik niet van mijn stoel zijn geraakt. Ik was verlamd van de stress.’

‘Natuurlijk zal ik niet onpartijdig zijn. Dit is een politiek proces.’

‘Misschien moeten we meer inzetten op zelfpromotie, maar dat impliceert dat we overal een communicatiemedewerker aan het werk zetten, en dan krijgen we juist nog meer overhead kosten.’