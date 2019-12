Politie waarschuwt voor telefoontjes uit Polen: ‘Bel zeker niet terug’

Oplichters uit Polen proberen mensen via de telefoon te bedriegen. De politie heeft maar één raad: krijgt u telefoon uit Polen, met een nummer dat begint met +48 94, bel dan nooit terug.

‘Momenteel worden heel wat mensen opgebeld met een nummer beginnend met +48 94. Het nummer belt je maar heel kort, met de bedoeling dat nietsvermoedende mensen zouden terugbellen. Bel je terug, kom je op een duur buitenlands betaalnummer terecht.

Bel zeker niet terug en blokkeer het nummer, geeft de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo als goede raad.

‘Indien je terug contact opnam met het Pools nummer, controleer dan je verbruik via de app van je provider of via de provider zelf. Kijk na of je geen buitensporige kosten worden aangerekend o.a. door het bellen naar buitenlandse betaalnummers.’