Als u niet wil weten wie de slimste mens ter wereld is, kan u altijd eens kijken hoe Robert De Niro was toen hij écht jong was en met een taxi reed. Daarnaast is er een laatste saluut aan Panamarenko of actualiteit op tv.

1 DE SLIMSTE MENS TER WERELD

Vier 21.30-22.55 uur

Wie wordt er dit jaar gekroond tot slimste mens ter wereld? Wordt het wetenschapswonder Lieven Scheire, sopraan Astrid Stockman of DIW-fenomeen Thomas Huyghe? Behalve de oorkonde valt de winnaar eeuwige roem te beurt. En misschien een programma op Vier.

2 HET UNIVERSUM VAN PANAMARENKO

Canvas 23.20-0.10 uur

Canvas schrapte een documentaire over Pavarotti voor dit laatste saluut aan Panamarenko. In 2014 ging Annemie Tweepenninckx de kunstenaar thuis opzoeken.

3 TAXI DRIVER

Caz 20.40-22.45 uur

Wil u Robert De Niro nog eens bezig zien toen hij nog écht jong was (en niet met de computer bijgewerkt om er zo uit te zien)? Dan is deze klassieker uit 1976 over een taxichauffeur in New York is een aanrader.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00 uur

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) geeft uitleg bij het terugkeerbeleid voor migranten. Pieterjan Desmedt volgde het debat over de begroting in het Vlaams Parlement en vraagt Matthias Diependaele (N-VA) om uitleg. Ten slotte volgt een reportage over de kazerne Dossin. De raad van bestuur vergaderde vandaag over de rol van het museum.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30 uur

Oana Bogdan heeft het over de Roemeense dictator Nicolae Ceau?escu. Martin Van Steenbruggen, oprichter en bezieler van het Fugitive Active Search Team (Fast) van de federale politie, en advocaat John Maes spreken over de drugsoorlog in Antwerpen. Voormalig spoorwegbaas Etienne Schouppe geeft inkijk in de staking van de NMBS.