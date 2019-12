In het centrum van Moskou zijn volgens de Russische media drie mensen om het leven gekomen bij een schietpartij aan het hoofdkwartier van de FSB.

Drie aanvallers zijn rond 18 uur Moskouse tijd binnengedrongen in het hoofdkwartier van de de Federale Veiligheidsdienst van Rusland (FSB). Dat gebouw ligt in het centrum van Moskou, aan het Ljoebljankaplein. De bewaking van de inkomhal opende meteen het vuur op de verdachten en neutraliseerden twee van hen.

Een derde aanvaller vluchtte weg en schoot in de aangrenzende Bolsjaja Ljoebljanka-straat, ter hoogte van nummer 12, (zie kaart onderaan artikel) een lichtbewapende verkeersagent neer. De 32-jarige agent bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De aanvaller schoot nog een andere persoon neer, die nog in leven zou zijn, en verschalkte zich daarna in een pand in de straat en barricadeerde alle toegangen. Hij bleef vanuit die positie schieten op FSB-agenten en agenten van de oproerpolitie. Die schoten hem een ongeveer een uur later, rond 19 uur Moskouse tijd, neer. Onbevestigde bronnen melden aan de Russische media dat de derde aanvaller overleden is.

Verdachte koffer

De ontmijningsdienst is ter plaatse omdat er melding is gemaakt van een verdachte koffer in het FSB-gebouw zelf. Die zouden de aanvallers hebben achtergelaten vlak voor er schoten werden gelost aan de receptie.

Eerder op de dag doken ook al filmpjes op van mensen die wegrenden vlakbij het FSB-gebouw nadat er schoten werden gehoord. Het is voorlopig onduidelijk of de twee incidenten aan elkaar gelinkt zijn.