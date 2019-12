'Ik zweer de grondwet na te lezen'

Na de verkiezingen leggen de verkozen parlementsleden traditiegetrouw de eed af. Niet iedereen deed dat volgens het boekje.

'Ik zweer op te komen voor de mensenrechten'

Ook in het Vlaams parlement loopt niet elke eedaflegging zoals gehoord. Groen-voorzitster Meyrem Almaci wordt door Herman De Croo op de vingers getikt wanneer ze het traditionele zinnetje aanpast.

'Da gade gij nie bepalen!'

Vlaams minister-president Jan Jambon is een ervaren rot in de politiek. Als nieuwkomer in het Vlaams parlement kent hij echter de geplogenheden van het huis nog niet. Tijdens zijn eerste zitting gaat hij er direct vol voor, in de stijl van de federale Kamer.

Oppositie verlaat Vlaams parlement

Het debat over de nieuwe Vlaamse regering in het Vlaams Parlement in september verliep erg woelig. De oppositie hekelt het gebrek aan begrotingscijfers en beslist nog voor het debat om het halfrond te verlaten.

'Ik moet om 17 uur door'

Wie niet terugkomt naar het parlement is voormalig Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA). Toen een parlementslid een lang betoog begon, onderbrak hij haar na haar - reglementaire - minuut.

'Trut'

In het federaal parlement is er in februari ophef na een uitspraak van Kamerlid Jan Penris (Vlaams Belang). Op het einde van de tussenkomst van Carina Van Cauter (Open VLD) noemt hij haar tweemaal 'trut'.