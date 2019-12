Michel Lelièvre aangevallen in Anderlecht

Michel Lelièvre (48), de rechterhand van Dutroux, werd woensdagmiddag tussen 12 en 13 uur aangevallen in Anderlecht. Dat bevestigt het parket van Brussel aan De Standaard.

Het parket van Brussel opende een onderzoek naar het toebrengen van slagen en verwondingen en beschadigingen. De aanvallers zochten Lelièvre op in zijn verblijfplaats. Volgens RTBF moesten de hulpdiensten tussenbeide komen. De daders zouden ook zijn kamer overhoop gehaald hebben.

Begin oktober oordeelde de Franstalige strafuitvoeringsrechtbank dat Lelièvre vervroegd mocht vrijkomen, zonder enkelband. Hij moet zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden. Zo moet hij onder meer een vast adres hebben, werken of studeren, en op regelmatige tijdstippen bewijzen dat hij geen alcohol of drugs gebruikt. Hij mag niet met andere veroordeelden of drugsverslaafden omgaan.

Lelièvre mag niet gaan en staan waar hij wil: zo mag hij bepaalde trein- en metrotrajecten niet nemen en mag hij niet in Limburg, Nederlands Limburg, Luik, Luxemburg, Vlaams-Brabant en Henegouwen komen. Ook een aantal straten in het centrum Brussel zijn verboden terrein. Lelièvre mag ook slechts korte periodes naar het buitenland.

Zaak-Dutroux

Lelièvre was de drugsverslaafde handlanger van Marc Dutroux bij de ontvoeringen van An, Eefje, Sabine en Laetitia. Hij werd schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van ontvoering en opsluiting van vier meisjes en kreeg een veroordeling tot 25 jaar. Daarvan zat hij 23 jaar uit, de strafuitvoeringsrechtbank liet hem vervroegd vrij, op voorwaarde dat hij binnen de zes maanden een woning kon vinden. Het einde van zijn straf was volgens het parket sowieso voorzien op 4 oktober 2023.

Na de vervroegde vrijlating van Lelièvre, blijft alleen Marc Dutroux nog in de cel voor de zaak omrent de ontvoerde en vermoorde meisjes.