Duizenden Vlamingen overwegen na CurieuzeNeuzen van woonst of werk te veranderen. Maar is dat wel zinvol?

Dat het luchtkwaliteitsonderzoek CurieuzeNeuzen een impact zou hebben op de deelnemers, dat wisten de onderzoekers. Maar dat die zo groot zou zijn hadden ze niet meteen verwacht.

In september 2018 werden de resultaten van CurieuzeNeuzen bekendgemaakt, het grootste onderzoek naar luchtkwaliteit ooit in Vlaanderen. HIVA-onderzoeker Huib Huyse vertelt welke impact die resultaten hadden op het gedrag van deelnemers. Zo zijn veel mensen minder gaan autorijden of meer gaan thuiswerken. Maar er zijn er ook bij die veel ingrijpender maatregelen hebben genomen.

Meer weten

Lees hier het artikel van Ine Renson over het onderzoek van Huib Huyse

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Ine Renson | Gast Huib Huyse | Host Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.