Zijn winkel in Antwerpen heet het Modepaleis, maar de kleding van Dries Van Noten duikt ook steeds vaker op in de echte paleizen. Nadat de Spaanse koningin Letizia vorige week in een jurk van de Belgische ontwerper Dries Van Noten verscheen, heeft ook onze eigen koningin Mathilde voor een stuk uit diens laatste collectie gekozen. Op het kerstconcert in het paleis straalde ze in een vloerlange zwarte jurk met lange mouwen en een opvallend bloemenborduursel. De koningin werd de voorbije jaren al meermaals gezien in de ontwerpen van Van Noten. Hofleverancier Natan werd donderdagavond niet helemaal vergeten: kroonprinses Elisabeth koos voor een velours jumpsuit van zijn hand.