Hoeveel uur spendeer je op je smartphone? Hoe vaak check je sociale media? En waarom is dat eigenlijk zo? Professor Lieven De Marez is gespecialiseerd in media, technologie en innovatie. Ook schreef hij het boek 'Ken je digitaal DNA'. In deze video legt hij uit waar het verslavende effect van een smartphone vandaan komt en hoe je ermee kan omgaan.

