President Donald Trump kreeg woensdagavond een onverwachte boodschap tijdens een bijeenkomst in Battle Creek, in de Amerikaanse staat Michigan. Een vrouw hield een spandoek in de lucht met daarop geschreven: ‘Don the Con, you’re fired’. De Amerikaanse president eiste dat de betoogster moest worden verwijderd, waarna zij haar middelvinger opstak. De security probeerde de vrouw op een rustige manier weg te leiden, maar hun aanpak werd bekritiseerd door de president. 'Je moet wat sterker worden dan dat, mensen'