Russisch antidopingagentschap in beroep tegen schorsing

Het Russisch antidopingagentschap (Rusada) tekent beroep aan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) tegen de vierjarige schorsing van Rusland.

Rusland mag van het Wereldantidopingagentschap (Wada) de komende vier jaar niet deelnemen aan de Olympische Zomer- en Winterspelen, noch aan WK’s in andere disciplines.

Moskou had labresultaten gemanipuleerd door met bewijsmateriaal te knoeien en resultaten van positieve dopingtesten te wissen. ‘Te lang al overschrijdt Rusland op grove wijze de regels van de zuivere sport’, verklaarde Wada-voorzitter Craig Reedie.

Het gaat om een van de zwaarste sancties die een land ooit opgelegd kreeg. Rusada gaat zoals verwacht in beroep tegen de beslissing.

De nieuwe schorsing kwam er nauwelijks een jaar nadat het ­Wada de Russen een tweede kans had gegeven. Maar het geknoei werd gewoon voortgezet.

Russische atleten die kunnen bewijzen dat ze schoon zijn, mogen wel onder neutrale vlag meedoen. Het EK voetbal van 2020 waarvoor het al geplaatst is, zit niet in het sanctiepakket, omdat de Europese voetbalbond Uefa geen ‘wereldbond’ is.