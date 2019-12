Ook in de modesector werd afgelopen jaar meer dan ooit nagedacht over duurzaamheid. Vooral de rol die nieuwe technologie daarin speelt is Ann Claes, Senior Project Manager Mode bij Flanders DC, opgevallen. ‘Kleine inspanningen achter de schermen worden meer en meer zichtbaar.’

Niet alleen het vliegverkeer of de vleesindustrie is erg belastend voor het milieu, ook de mode-industrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de jaarlijkse CO-2 uitstoot. Niet alleen is de productie ...