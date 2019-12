OPROEP. Uw gevecht tegen de sigaret of de weegschaal

Hebt u gevochten tegen de sigaret of de weegschaal? Dan zoeken wij u. De Standaard wil weten waarom u stopte met roken of hoe zwaar de strijd met de weegschaal was.

De Standaard zoekt getuigenissen van personen die na jaren gestopt zijn met roken. Omdat het nergens meer mocht (zelfs niet meer op café), omdat niemand meer meedeed (en het ongezellig werd) of omdat het te duur werd.

We zoeken daarnaast verhalen van personen die overgewicht hebben (gehad) en die bereid zijn om te vertellen hoe moeilijk het is om te weerstaan aan lekkere, maar ongezonde voeding en die overal in het oog springt: in de winkel, de cafetaria op het werk, het wafelkraam in de winkelstraat.

Mail uw getuigenis naar binnenland@standaard.be.