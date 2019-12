Als weerman kent u vast alle wolken bij naam. Welke van onderstaande vier is de cirrus?

U staat natuurlijk ook bekend als een vat vol weerkundige weetjes. Vraagt iemand u wat de laagste temperatuur is die in de 20ste eeuw in België gemeten werd, dan zegt u zonder verpinken…

Voor een echte weerman is het wel duidelijk waar de aangename geur vandaan komt tijdens een regenbui. Toch?

Tijdens uw weerpraatje heeft u het al wel eens over ‘een hogedrukgebied boven de Azoren’. Dan kunt u die Azoren vast ook op een kaart aanduiden.

De ene regenbui is de andere niet. Als toekomstige Jill Peeters weet u natuurlijk wat convectieve neerslag is.

Wanneer spreken we van een hittegolf?

Een belangrijke taak van een weerman is het interpreteren van het weer aan de Belgische kust. Wat gebeurt er met de zee bij wind van vier beaufort?

Als weerman praat u vaak over depressies, maar wat is dat nu eigenlijk?

Een goed weerman heeft een paar weersspreuken in zijn mouw zitten. Hieronder drie bestaande en één verzonnen exemplaar. Kunt u die laatste terugvinden?

Vanaf welke gemiddelde windsnelheid spreekt men van een storm?