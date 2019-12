Deze Democraten stemden niet voor impeachment Trump

Drie Democraten steunden afgelopen nacht de impeachment van president Donald Trump niet, of niet volledig. Een prominente Democrate, die een (weliswaar kansloze) gooi doet naar het presidentschap, onthield zich.

De stemming over de impeachment van president Donald Trump plaatste 31 Democratische volksvertegenwoordigers voor een dilemma. Zij vertegenwoordigen kiesdistricten die in 2016 voor Trump kozen. Voorafgaand aan de stemming hamerden de Republikeinen erop dat hun politiek doodsvonnis zou getekend zijn, mochten ze toch de afzetting van Trump steunen.

Uiteindelijk kozen slechts drie van de 31 Democraten ervoor om niet mee te gaan met een of met beide aanklachten tegen Trump. De eerste aanklacht was er een voor machtsmisbruik, de andere wegens de obstructie van het impeachmentonderzoek van het Congres. Parlementslid Tulsi Gabbard, die een overtuigd Democratisch kiesdistrict in Hawaï vertegenwoordigt, onthield zich.

De drie Democraten die hun partijgenoten niet volgden, hadden de afgelopen dagen al verklaard dat ze niet overtuigd waren van de aanklachten tegen Trump. Volksvertegenwoordiger Collin Peterson (Minnesota) zei zaterdag al dat Trump volgens hem ‘geen misdaad had begaan’. Op een lokaal radiostation voerde hij aan dat ‘de meeste inwoners van zijn dunbevolkte kiesdistrict het niet erg vinden dat Trump ermee had gedreigd om financiële hulp voor Oekraïne tegen te houden, omdat ze vinden dat Oekraïne sowieso geen recht heeft op Amerikaans geld.’

‘Vergroot kans op herverkiezing’

In New Jersey stemde parlementslid Jeff Van Drew eveneens tegen de afzetting van Trump. De volgende dagen beslist Van Drew of hij vertrekt uit de Democratische partij. ‘De impeachment van Trump vergroot alleen maar de kans dat hij in 2020 de presidentsverkiezingen wint’, verklaarde Van Drew.

Ex-militair Jared Golden uit Maine stemde dan weer voor de aanklacht over machtsmisbruik, maar vond niet dat Trump het onderzoek in het Congres had proberen tegen te werken. ‘Maar door de hulp van Oekraïne te vragen om hem te helpen bij zijn herverkiezing, heeft Trump zonder enige twijfel de grens overschreden’, benadrukte Golden.

Lof van Rusland

Door zich te onthouden van stemmen bevestigde Tulsi Gabbard dan weer haar reputatie van ein­zel­gän­ger binnen de Democratische partij. Die houding maakte van haar al eerder een van de meer controversiële kandidaten die deelnemen aan de race naar het Witte Huis.

In een verklaring zei Gabbard dat ze ‘weliswaarde geloofde in de schuld van Trump’, maar dat ze zich niet wilde scharen achter een poging tot impeachment die enkel op de steun van Democraten kan rekenen. Het leverde haar lof op van aanhangers van Trump, en zelfs van Russische staatsmedia.

Haar politieke toekomst oogt overigens erg onzeker. In oktober kondigde Gabbard al aan dat ze zich niet herverkiesbaar zal stellen. En volgens opiniepeilingen is ze kansloos in de race naar het Witte Huis.