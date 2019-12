De Nederlandse dichter en schrijver Jules Deelder is na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie via uitgever De Bezige Bij bekendgemaakt.

Deelder werd ‘tot zijn eigen verbazing’ 75 jaar, zegt zijn familie. Hij overleed in Rotterdam, de stad waar hij ook geboren werd. De stad waarvan hij ‘nachtburgemeester’ was, een eretitel voor zijn inzet voor het nachtleven in de stad.

De familie laat een gedicht na:

Zijn gaan is

een komen

Zijn komen

een gaan

Hij houdt niet

van zitten

Hij blijft

liever staan

Zichzelf

en de wereld

een raadsel

Uit ‘De Zwarte Jager’ – J.A. Deelder, 1973

‘Ik ben populair bij alle lagen van de bevolking. En niet alleen in Rotterdam’, zei Deelder in 2017 in gesprek met NRC Handelsblad. ‘Ik heb kennelijk iets te zeggen wat in veel mensen ook leeft.’

Uitgever De Bezige Bij heeft bedroefd en geschokt gereageerd op het overlijden. ‘We zijn geschokt door dit plotselinge bericht. Vorige week stond hij nog zo sterk op de foto. We zijn dankbaar dat hij zo lang bij ons schrijver en dichter is geweest.’

De uitgever gaf sinds 1969 werk uit van Deelder. ‘Dat is een ongelooflijk lange tijd. We hadden graag nog een jubileum met hem willen vieren. Maar helaas zit dat er niet meer in.’

De dichter miste geen thuiswedstrijd van zijn favoriete voetbalploeg Sparta. Die speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ met rouwbanden om Deelder te eren. Op de oude Kasteeltribune siert prominent een spreuk van Deelder: ‘Dat De Hemelpoort Verdacht Veel Weg Heeft Van Het Kasteel.’