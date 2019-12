De VRT heeft de voorjaarsprogrammatie van haar zenders Eén en Canvas voorgesteld.

Eén begint het nieuwe jaar onder meer met een nieuw seizoen van de fictiereeks Dertigers, over het leven van zes vrienden in Antwerpen. Ook Over water, de fictiereeks met Tom Dewispelaere met de Antwerpse haven als achtergrond, krijgt een tweede seizoen.

Het quizprogramma 1 jaar gratis wordt nieuw leven ingeblazen, met Thomas Vanderveken. De afvalkoers waarbij de kandidaten hun medekandidaten goed moeten kunnen inschatten, liep eerder al tussen 2001 en 2008.

Een nieuw programma is 100 dagen, over jongeren in de laatste fase van hun middelbare schooltijd. Later in het voorjaar volgt onder andere de nieuwe fictiereeks GR5, over vier vrienden die een wandeltocht maken langs het Europese Grote Routepad nummer 5.

Ook Ten oorlog: De bevrijding van Vlaanderen, Kinderwens, het relatieprogramma First dates en nieuwe reeksen van Down the road en de zondagavondquiz Twee tot de zesde macht staan op het programma.

Canvas

Bij Canvas kijkt Gilles De Coster met Procureurs opnieuw achter de coulissen van justitie en misdaad in ons land. In de vijfdelige reeks Brain Man onderzoekt Otto-Jan Ham of het mogelijk is de werking van je hersenen te verbeteren.

Er komen ook nieuwe reeksen van Wereldrecord (met Maarten Vangramberen) en Nachtwacht (met Jan Leyers).