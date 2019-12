Rechtszalen in justitiepaleis Brussel verlicht met bouwlamp en zaklampen

In het Brusselse justitiepaleis wordt de uitdrukking ‘de donkerste dagen van het jaar’ erg letterlijk genomen. Een zitting van de correctionele rechtbank moest dinsdag doorgaan bij het licht van een bouwlamp. Donderdag werd een zitting van de raadkamer dan weer verlicht door de zaklampen van de aanwezige politieagenten.

Het probleem donderdag deed zich voor bij het begin van de zitting van de raadkamer. Eerst begon de verlichting in de rechtszaal te knipperen, korte tijd later viel ze helemaal uit. Net toen de raadkamer begonnen was met de behandeling van een zaak.

Om de pleidooien in die zaak toch nog te laten doorgaan, werd dan maar een beroep gedaan op de zaklampen van de aanwezige politieagenten. Eenmaal de zaak was afgewerkt, besliste de voorzitter om de zitting te schorsen tot de verlichting hersteld was.

Het is niet het eerste maal deze week dat het Brusselse justitiepaleis kampt met problemen aan de verlichting. Zo moest een rechtszaal dinsdag worden verlicht met een bouwlamp, omdat beide tl-lampen in de zaal het de dag ervoor hadden begeven. Dinsdagnamiddag werden beide lampen in die zaal vervangen, zodat de zitting van woensdagnamiddag er probleemloos kon plaatsvinden.

Het Brusselse justitiepaleis staat al zo lang in de steigers, dat in 2013 de steigers zelf moesten worden vervangen. Het gebouw is in zo’n slechte staat dat er vaker stukken plafond naar beneden vallen.