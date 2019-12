Een unicum op het koninklijk paleis: voor het eerst sinds zijn troonsbestijging in 2013 is koning Filip erin geslaagd de voltallige koninklijke familie naar het jaarlijkse kerstconcert te halen. Ook zijn broer prins Laurent, die in eerste instantie beweerde 'geen tijd' te hebben.

Koning Filip en koningin Mathilde bieden elk jaar een kerstconcert aan aan de mensen die hen het aflopende jaar hebben geholpen bij hun werkzaamheden. Ook nodigen ze familieleden uit die – al even traditioneel – bij de start van de avond eerst bij een kerstboom en -stal poseren. De voorbije zes keer leverde dat foto’s met veel afwezigen op. Maar nu was de koninklijke familie voltallig aanwezig.

De vier kinderen van Filip en Mathilde waren ook present: Elisabeth (18), Gabriël (16), Emmanuel (14) en Eléonore (11) Het kerstconcert vond overigens plaats in de troonzaal van het koninklijk paleis, waar Elisabeth op 25 oktober haar 18de verjaardag vierde. Ook toen was de koninklijke familie stevig vertegenwoordigd.