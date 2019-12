Gevangenisstraffen van 5 jaar voor drie IS-weduwen

De Brusselse correctionele rechtbank heeft drie IS-weduwen veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar. Het gaat om Hafsa Machbouâa (27), Ilhame Hajji (30) en Nora Marzkioui (26).

De rechtbank sprak voor de drie vrouwen ook het verval van de Belgische nationaliteit uit en beval hun onmiddellijke aanhouding.

Hafsa Machbouâa vertrok in het voorjaar van 2013 samen met haar echtgenoot Ahmed Dihaj naar Syrië, waar het koppel zich aansloot bij Majlis Shura Al-Mujahideen. Ahmed Dihaj sneuvelde, waarna Hafsa Machbouâa hertrouwde met Youssef Khaldi (36), eveneens een Sharia4Belgium-militant.

Ilhame Hajji is de echtgenote van Sharia4Belgium-lid Brahim El Mimouni (31). Het koppel reisde in het voorjaar van 2013 naar het front en sloot er zich eerst aan bij Majlis Shura Al-Mujahideen, en later bij IS.

Nora Marzkioui zou dan weer in september 2013 naar Syrië vertrokken zijn, al gaf haar vader haar verdwijning pas aan in december van dat jaar. Net als haar echtgenoot Nabil Kasmi zou ze tot op het allerlaatste moment in het IS-bolwerk Baghouz verbleven zijn en geweigerd hebben de organisatie in de steek te laten. In maart 2019 kregen de Belgische veiligheidsdiensten informatie dat ze zich in het Koerdische kamp Al-Hol bevond. Volgens het federaal parket blijkt dat ze uit het kamp gevlucht is met haar kinderen en op weg zou zijn naar België.