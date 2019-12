Wallonië wil graantje meepikken van Olympische Spelen Parijs

Wallonië heeft olympische ambities. Of beter gezegd: het ziet olympische opportuniteiten. Niemand minder dan Jean-Michel Saive wordt uitgestuurd om maximaal voordeel te halen uit ‘Paris 2024’.

Jeux Olympiques Namur 2032? Zo wild durf de Waalse regering niet dromen. Maar aangezien de Spelen in 2024 wel erg dicht in de buurt worden gehouden, in Parijs, is er misschien wel een mogelijkheid om op sportief en (sport)infrastructureel vlak mee te profiteren van de Olympische gekte. Dat vindt althans Waals minister van Sport en Begroting Jean-Luc Crucke (MR). In La Libre maakt hij vandaag bekend dat hij een budget van 5 miljoen euro uittrekt voor het project ‘Wallonie Ambitions Olympiques’.

‘Met dit project willen we delegaties voor de Olympische Spelen kunnen ontvangen in Wallonië, zodat we mee kunnen profiteren van de Spelen in Parijs in 2024. Het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité) staat positief tegenover het project en de komende maanden zullen we de nodige contacten leggen en partnerschappen aangaan’, zegt Crucke.

De terugkeer van Saive

Het project zal geleid worden door sportman Jean-Michel Saive, die als absolute wereldtopper in het tafeltennis liefst zeven keer naar de Spelen ging. Hij zal beslissen over welke projecten extra ondersteuning van het Waals Gewest verdienen. De logica is dat niemand beter geplaatst is dan een topsporter om te weten wat andere topsporters nodig hebben, aldus Crucke.

Het project staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een grotere operatie om infrastructuur voor topsport in Wallonië op de bestaande sites samen te brengen. Als voorbeelden haalt Crucke het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke aan, of de bouw van een regionaal hockeystadion in Waver. In totaal gaat het om een budget van 65 miljoen, meldt La Libre, 15 meer dan de voorbije jaren. Dat budget is wel nog niet gegarandeerd na 2020. ‘Net daarom heb ik concrete projecten nodig’, zegt Crucke, ‘om dit jaar na jaar te kunnen verdedigen.’

Het is intussen al zestien jaar geleden, maar nog altijd kan er in België niet over Olympische infrastructuurplannen gesproken worden zonder te verwijzen naar Bart Somers (Open VLD). In 2003, hij was toen nog minister-president, droomde hij er luidop van om de Spelen in 2016 naar Vlaanderen te halen. Ook hij had naast het sportieve aspect vooral de economische return van zo’n mega-organisatie in het achterhoofd. Zijn liberale collega in Wallonië ziet het voorlopig iets minder ambitieus.