Donald Trump is als derde president in de Amerikaanse geschiedenis ‘impeached’ voor het Huis van Afgevaardigden. Toen de voorzitster van dat Huis, de Democratische Nancy Pelosi, de resultaten van de stemmingen bekendmaakte, wilden enkele Democraten beginnen juichen. Maar Pelosi wees hen snel terecht. Al was voor de aandachtige kijker ook even een grijns op haar gezicht af te lezen.

Hoe is het zover kunnen komen, dat Trump als derde president 'impeached' wordt? In de video hieronder zetten we alle feiten op een rijtje.