Drugscrimineel Ridouan Taghi met privévlucht overgebracht naar Nederland

Ridouan Taghi is afgelopen nacht in Nederland geland en naar een gevangenis gebracht. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De drugscrimineel is om veiligheidsredenen vanuit Dubai met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen, onder begeleiding van de Nederlandse politie. Volgens het Openbaar Ministerie hadden de autoriteiten in Dubai gevraagd om Taghi op te halen.

Lees ook: De man die moorden via sms bestelt

Het is onduidelijk in welke gevangenis hij nu verblijft. Het zou gaan om de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Taghi werd maandag aangehouden in een villa in Dubai. Hij werd internationaal gezocht in verband met drugshandel en liquidaties. Hij zou opdracht hebben gegeven voor zeker vijf liquidaties en zes pogingen daartoe. Die zaken staan centraal in het Marengo-proces.

Een week nadat het openbaar ministerie Nabil B. als kroongetuige had gepresenteerd, werd zijn broer Reduan vermoord. Afgelopen september werd de advocaat van B. voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Als opdrachtgever voor beide moorden wordt naar Taghi gewezen.

Ook Marokko, het geboorteland van Taghi, was op zijn uitlevering uit.