Test Aankoop waarschuwt voor bedrog van Luminus-verkopers: ‘Ga nooit in op hun voorstel’

Consumentenorganisatie Test Aankoop filmde energieverkopers van Luminus met een verborgen camera in een filiaal van Mediamarkt. Daaruit blijkt dat ze vaak bedenkelijke en soms schandalige verkoopmethoden gebruiken om consumenten te overhalen. ‘Verkopers schuwen het geven van foute informatie en het ronduit liegen tegen mensen niet’, zegt Test Aankoop-woordvoerder Simon November

‘Bent u geïnteresseerd in een kortingsbon van 100 euro in Mediamarkt?’ Dat is volgens Test Aankoop de manier waarop verkopers van Luminus bezoekers van de elektronicawinkel aanklampen. Vervolgens gebruiken ze allerlei slinkse methodes om de bezoeker een nieuw energiecontract te laten ondertekenen. Daarbij gaan ze volgens de consumentenorganisatie geregeld te ver.

De verkopers zouden proberen zo veel mogelijk persoonlijke informatie van de bezoekers te ontfutselen. Soms nemen ze daarbij zelfs een foto van de identiteitskaart. Totaal overbodig en bijgevolg verboden aldus Test Aankoop. De verkopers stellen dat ze de informatie nodig hebben voor een prijssimulatie en tariefvergelijking. ‘Maar dat klopt niet. Ze dienen maar voor één ding: Een contract afsluiten’, klinkt het bij de consumentenorganisatie.

Simon November Foto: BELGA

De consumentenorganisatie stelt dat heel wat winkelbezoekers nietsvermoedend klant worden bij Luminus. In juni berichtte het al over tientallen klachten die het hierover had ontvangen, gaande van een vrijblijvende offerte die later toch een echt contract bleek tot mensen die alleen hun mailadres hadden opgegeven ‘voor meer informatie’ en later toch een factuur in de bus kregen.

Tegelijk lopen simulaties en vergelijkingen die Luminusverkopers bij klanten van Mediamarkt vaak mank. Ze zouden niet gericht zijn op juiste informatie, wel op het verkoop van contracten. Daarbij wordt het voorstel van Luminus steeds als meest voordelig voorgesteld, terwijl dat in werkelijkheid volgens Test Aankoop niet het geval is.

Eric Houtman, Ombudsman voor Energie, bevestigde in juni de problemen.‘Vorig jaar ging liefst 36,5 procent van de klachten rond verkooppraktijken over Luminus. Dat zijn er meer dan de nummers twee (Lampiris, 18 procent) en drie (Essent, 16,6 procent) samen.’ Luminus is goed voor 19 procent van alle energieaansluitingen.

‘Wij veroordelen dergelijke praktijken’

‘Als de feiten waar blijken te zijn, verontschuldigen wij ons in eerste instantie bij eventuele benadeelden’, zegt Luminus-woordvoerder Nico De Bie die de beelden van Test Aankoop heeft opgevraagd, maar nog niet heeft ontvangen. ‘Wij veroordelen praktijken waarbij verkopers onnodige gegevens verzamelen het voorwendsel van een prijssimulatie om in werkelijkheid een contract te laten tekenen ten stelligste. We willen actie ondernemen zodra de feiten kunnen worden geverifieerd.’

De energieleverancier wijst erop dat zij veel belang hecht aan de kwaliteit van het werk van haar verkooppartners. ‘Deze laatste zijn verplicht een opleidingstraject te volgen met een jaarlijks accrediteringsexamen. Zij ondertekenen een gedragscode waarin zij zich ertoe verbinden alle regels en wetgeving van de Belgische energiemarkt na te leven. Elke overtreding van deze code kan leiden tot ontslag.’

Sticker

‘De beste raad die we kunnen geven, is om niet in te gaan op het voorstel van een verkoper van energiecontracten. Zowel aan de deur als aan de telefoon of elders maak je beter zo snel mogelijk een einde van aan het gesprek’, klinkt het bij Test Aankoop.

De consumentenorganisatie pleit voor een verbod op deur-aan-deurverkoop, maar Europese regelgeving laat dat niet toe. ‘De wetgeving is wel recentelijk herzien en voorziet voortaan in beter beschermingsmogelijkheden’, zegt November. "Enkele voorbeelden: het herroepingsrecht kan worden uitgebreid van 14 naar 30 dagen, de tijdstippen waarop deur-aan-deurverkoop worden beperkt en het is verboden consumenten te bezoeken die dat uitdrukkelijk niet willen - bijvoorbeeld door middel van een sticker.’