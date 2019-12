Opnieuw hitterecord in Australië

In Australië is voor de tweede dag op rij het record voor de warmste dag in het land gebroken.

De gemiddelde maximumtemperatuur in het land bedroeg woensdag 41,9 graden Celsius, een hele graad meer dan het record dat de dag voordien was gevestigd. Dat blijkt uit cijfers van het Australische meteorologisch bureau (BoM).

Voordien dateerde het record van 40,3 graden van januari 2013.

In het zuiden en midden van Australië, waar het op dit moment voorjaar is, worden temperaturen genoteerd die 8 tot 16 graden boven de normale temperatuur liggen. De komende dagen worden nog heter. In delen van het land worden pieken verwacht van 44 tot 47 graden.

Naar verwachting duurt de hittegolf nog tot zaterdag.

De recordhitte komt er terwijl het land het hoofd probeert te bieden aan de aanhoudende ernstige droogte, die al bijna drie jaar aanhoudt, en aan massale bosbranden in het oosten.