Meeste afgewezen asielzoekers negeren bevel om grondgebied te verlaten

Vorig jaar kregen 33.386 mensen het bevel om het grondgebied te verlaten. 7.399 gaven daar gevolg aan. Vier afgewezen asielzoekers op de vijf, bleef. Dat becijferde de VRT.

Wie in ons land een asielaanvraag indiende, maar geen asiel kreeg, die moet het land verlaten. Maar, zo weten we al lang, de meeste afgewezen asielzoekers doen dat niet. De VRT brengt vandaag cijfers over dat (falend) terugkeerbeleid.

Vorig jaar ging het volgens de openbare omroep vorig jaar om 33.386 afgewezen asielzoekers. 7.399 keerden terug naar hun land. Sommigen vrijwillig, anderen onder dwang. Haast 26.000 afgewezen asielzoekers bleven gewoon hier wonen (of vertrokken zonder dat de Dienst Vreemdelingenzaken dat officieel weet).

'Mensen leggen het bevel om het land te verlaten vaak naast zich neer', reageert minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) in het Radio 1-programma De Ochtend. 'Dat zien we ook in andere landen, ze keren niet vrijwillig terug. Daarom moeten we ze eerst in gesloten centra plaatsen.'

De minister zegt dat de capaciteit in de gesloten centra moet worden verhoogd. 'Er moeten meer gesloten centra komen. Er worden 446 extra plaatsen nog uitgevoerd. We zouden daar nog een aantal plaatsen bijdoen om zeker op 1.100 plaatsen te komen. Dat is een verdubbeling tegenover nu.'

De Block wil ook meer inzetten op vrijwillige terugkeer. 'Daar zijn ook goede relaties voor nodig met de terugkeerlanden. Daar moeten we ook aan werken. We willen geen dubbel circuit voor illegale mensen. Vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet.'