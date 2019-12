Eén trein op de drie rijdt tussen de grote steden

Sinds gisteravond staakt het spoor. De NMBS laat weten dat de spoorwegen erin slagen om toch één op de drie treinen te laten rijden tussen de grote steden.

Globaal rijdt slechts op de drie treinen, al zijn er regionaal grote verschillen. De NMBS gaf de voorrang aan treinen tussen grote steden, waarop de meeste reizigers zitten. U kunt de meest recente informatie terugvinden op de website van de NMBS.

Samengevat: sommige IC-treinen rijden de hele dag, andere rijden minder frequent. Een S-trein en een L-trein op drie rijdt. De meeste P-treinen rijden niet.

De stakende bonden ACOD en VSOA willen de druk op de directie verhogen om tegemoet te komen aan de vier eisen die ze op tafel hebben gelegd.

Het belangrijkste ‘breekpunt’ van de bonden is het behoud van de 36 urenweek. De directie wil daarvan af, met het oog op meer flexibiliteit. De bonden wijzen erop dat het spoorpersoneel in de praktijk al 40 uur per week werkt. Dat overwerk geeft hen elk jaar recht op 13 compensatiedagen en nog 13 vrij te kiezen kredietdagen. In een 38 urenweek zou wellicht de helft daarvan wegvallen. Daarnaast eisen de bonden ook een algemene loonsverhoging van 1,1 procent.