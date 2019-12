Boliviaanse interimregering wil ex-president Morales arresteren

De Boliviaanse openbare aanklager vaardigde woensdag een arrestatiebevel uit tegen de verbannen voormalige president Evo Morales. Hij wordt beschuldigd opruiing en terrorisme.

Volgens de Boliviaanse autoriteiten zou Morales sinds zijn aftreden aanzetten tot onrust in het land. Luis Fernando Guarachi, het hoofd van de Public Corruption Division van de Boliviaanse politie, bevestigde aan journalisten in de hoofdstad La Paz dat het bevel was uitgevaardigd.

Betwiste verkiezingsoverwinning

Evo Morales was Zuid-Amerika's langst-zittende linkse leider. De voormalige vakbondsleider bracht politieke en economische stabiliteit in Bolivia, een van de armste landen van het continent. Hij verloor echter steun door een vertraging van de economische groei en vragen rond corruptie binnen de overheid en antidemocratische praktijken.

Morales verliet Bolivia half november onder druk van het leger na zijn betwiste verkiezingsoverwinning. Zelf zag hij die verbanning als een staatgreep tegen hem. De voormalige president verbleef tot vorige week in Mexico. Dan trok hij naar Argentinië, waar hij asiel kreeg en het statuut van vluchteling heeft aangevraagd.

Morales' vertrek was voor zijn conservatieve rivale, Jeanine Áñez, de gedroomde kans om zichzelf tot interimpresident te kronen.

Video

Aanleiding van de huidige beschuldigingen aan het adres van Morales is een video verkregen door Arturo Murillo, een Buitenlandminister in de interimregering van Jeanine Áñez. Murillo diende vorige maand een strafrechtelijke klacht in tegen de voormalige socialistische leider en tweette woensdag een foto van het arrestatiebevel, met als commentaar: ‘FYI Senor (Morales)’.

In de bewuste video wordt een Boliviaanse man getoond in gesprek met iemand die plannen lijkt te maken voor wegblokkades. Volgens Murillo gaat het om Morales. Het persbureau Reuters kon de authenticiteit van de video niet verifiëren.

Morales, die met televisieverslaggevers in Argentinië sprak, ontkende dat er enig bewijs van de beschuldiging was en noemde het bevel een daad van intimidatie. Hij verzekerde dat hij het daarbij niet zou laten. ‘Ik heb het recht mezelf te verdedigen. Ik wil u zeggen dat ik al enkele van onze advocaten heb gecontacteerd, ' liet de gevallen president weten.

Wegblokkade

Het blokkeren van wegen is een veel voorkomende vorm van protest in Bolivia en in een groot deel van Zuid-Amerika. Blokkades door aanhangers van Morales hebben in sommige steden geleid tot de opschorting van brandstof- en voedseltoevoer.