Reacties op impeachment: van 'beschamend' tot 'moedig en toegewijd'

Het Witte Huis heeft de goedgekeurde impeachment van Amerikaans president Donald Trump in een officieel persbericht ‘beschamend’ genoemd. De president zelf – die op het moment van de stemming speechte voor zijn aanhangers – zag in de resultaten toch een overwinning.

Nadat in het Huis van Afgevaardigden de twee aanklachten – machtsmisbruik en tegenwerking van het Congres – goedgekeurd werden en de impeachment dus officieel was, verspreidde het Witte Huis een verklaring: ‘Vandaag is in het Huis het hoogtepunt bereikt van een van de meest beschamende politieke afleveringen in de geschiedenis van onze natie. Zonder één enkele Republikeinse stem te ontvangen, en zonder enig bewijs te leveren van wangedrag, hebben de Democraten onwettige artikelen van impeachment tegen de president door het Huis van Afgevaardigden geduwd. De Democraten hebben ervoor gekozen door te zetten op deze partijdige basis, ondanks het feit dat de president absoluut niets verkeerd heeft gedaan. Weken van hoorzittingen hebben bewezen dat hij niets verkeerd deed.’

Volgens het Witte Huis is de impeachment een schijnvertoning die de president fundamentele eerlijkheid en een eerlijk proces onder de wet onthield. ‘Al deze capriolen maken duidelijk dat de Democraten uit het oog zijn verloren wat dit land nodig heeft: een Congres dat voor de mensen werkt. Hun grenzeloze vijandigheid tegenover president Trump stookt hun wens aan om de verkiezingsresultaten van 2016 teniet te doen en de verkiezingen van 2020 op ongepaste wijze te beïnvloeden.’

Trumps woordvoerder verklaarde dat de president erop vertrouwt dat de Senaat ‘de orde zal herstellen, net als eerlijkheid en een eerlijk proces, wat allemaal genegeerd werd in de procedure in het Huis’. ‘Hij is klaar voor de volgende stappen en heeft er vertrouwen in dat hij volledig vrijgesproken zal worden.’

Trump ziet het positief

Foto: AFP

President Trump zelf stond op het moment van de stemming op het podium tijdens een campagnebijeenkomst, omringd door zijn aanhangers. ‘Het voelt trouwens niet echt alsof we impeached worden’, zei hij. ‘We hebben niets verkeerd gedaan en we genieten enorme steun binnen de Republikeinse partij, als nooit tevoren.’

Nadat een medewerker hem over de resultaten van de stemming inlichtte zei Trump: ‘Elke Republikein heeft voor ons gestemd. We hebben geen enkele Republikeinse stem verloren. De Republikeinse partij is nog nooit zo geaffronteerd geweest, maar ze zijn nog nooit zo verenigd geweest als op dit moment.’

Volgens Trump was het ongezien dat sommige Democraten tegen de impeachment stemden. ‘De Democraten blijven altijd bij elkaar. Denk er eens over: drie Democraten zijn naar onze kant overgelopen.’

Voor de Democraten die zijn impeachment goedkeurden, had Trump geen goed woord: ‘De nutteloze Democraten verklaren hun diepe haat en minachting voor het Amerikaanse volk. Deze wetteloze partijdige impeachment is een politieke zelfmoordmissie voor de Democratische partij.’ Volgens Trump zou hij uiteindelijk toch van hen winnen: ‘Heb je mijn polls al eens bekeken?’

Zelfde uitslag, totaal andere kijk

Voorzitter van de Republikeinse partij Ronna McDaniel reageerde dat ‘Nancy Pelosi en haar mede-impeachment-kruisvaarders de herverkiezing van president Trump verzekerd hebben’ door te stemmen voor zijn impeachment.

De voorzitter van de Democratische partij Tom Perez reageerde dan weer dat ‘zij die voor impeachment stemden herinnerd zullen worden voor hun moed en toewijding om onze democratie te beschermen’.

De reacties van de hoofden van beide partijen zijn tekenend voor de draai in hun voordeel die Democraten en Republikeinen aan dezelfde uitslag geven.

Voorzitster van het Huis: ‘Trieste dag’

Pelosi aan het woord. Foto: AP

De voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Democrate Nancy Pelosi, noemde het een ‘zeer goede dag voor de grondwet’, maar een ‘trieste dag voor Amerika’. ‘De roekeloze activiteiten van de president maakten het nodig dat we impeachmentartikelen invoerden.’

‘Ik zie deze dag, deze stemming, als iets wat we deden ter ere van de visie van onze oprichters om een republiek te stichten, van de opoffering van onze mannen en vrouwen in uniform om onze democratie en republiek te verdedigen, en van de ambities van onze kinderen dat ze altijd in een democratie zullen leven, en we hebben geprobeerd alles te doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat dat hun realiteit is.’

‘Ik kan niet trotser of meer geïnspireerd zijn door de morele moed van de Democraten in het Huis. We hebben nooit één van hen gevraagd hoe ze zouden stemmen. We hebben hen nooit gedwongen.’

Pelosi had de Democraten gevraagd de uitkomst van de stemming niet te vieren. Toen verschillende van hen toch applaudisseerden terwijl ze aankondigde dat de artikelen waren goedgekeurd, keek ze hen streng aan.

The glare Pelosi gave her caucus when some Dems started to clap after she announced the first article of impeachment passed pic.twitter.com/8vONZlEyZ3 — Peter Stevenson (@PeterWStevenson) December 19, 2019

Democraat Adam Schiff, die het impeachmentonderzoek leidde, reageerde dat ‘de vraag nu is of de leider in de Senaat een eerlijk proces zal toelaten’. ‘Wij hebben onze plicht gedaan in het Huis, wij hebben de grondwet gevolgd. De vraag is nu: zal de Senaat zijn plicht doen?’

Democratische presidentskandidaten

Dat was ook de teneur in de reacties van sommige Democratische presidentskandidaten. Zo blikten Bernie Sanders en Elizabeth Warren vooruit op de volgende stap: het proces in de Senaat.

A trial in the Senate. Mitch McConnell must conduct a full and fair trial to hold this president accountable. https://t.co/GItUvoLbQe — Bernie Sanders (@BernieSanders) December 19, 2019

Donald Trump has abused our diplomatic relationships and undermined our national security for his own personal, political gain. By voting to impeach him, the House has taken an important step to hold him accountable. I'm ready to fulfill my constitutional duty in the Senate. — Elizabeth Warren (@ewarren) December 19, 2019

Michael Bloomberg gelooft niet dat er een eerlijk proces zal komen in de Senaat, en wees vooral op het belang van de nieuwe presidentsverkiezingen in 2020:

2020 is not just an election. It's a referendum on whether to save our Constitution - or let Trump light it on fire. pic.twitter.com/dEJ345LKYj — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) December 19, 2019

Presidentskandidaat en oud-vicepresident Joe Biden – Trumps grootste rivaal voor 2020 – noemde de impeachment ‘een plechtig moment voor onze natie’: