Londen vraag Peking beloften van 35 jaar geleden te respecteren

Naar aanleiding van de 35e verjaardag van de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring (Sino-British Joint Declaration) over Hongkong roept Londen Peking op zich aan zijn beloftes van destijds te houden.

‘De toezeggingen van China, waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting, een onafhankelijke rechterlijke macht en de rechtsstaat, zijn essentieel voor de welvaart en de manier van leven van Hongkong', liet de Britse Buitenlandminister Dominic Raab optekenen. Groot-Brittannië vraagt China om de dialoog met de Hongkongse demonstranten aan te gaan en de toezeggingen die het 35 jaar geleden deed, te respecteren.

Belofte in Hongkongse grondwet

Op 19 december 1984 ondertekenden Margaret Thatcher en Zhao Ziyang, destijds eerste ministers voor respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en China, de gezamenlijke Chinees-Britse verklaring (Sino-British Joint Declaration). Dat document baande de weg voor de terugkeer in 1997 van Hongkong onder Chinese controle, via het principe van ‘1 land, twee systemen’ (one country, two systems).

In de verklaring beloofde Peking tot minstens 50 jaar na de overdracht van de voormalige Britse kolonie niet te tornen aan de hoge mate van autonomie van Hongkong. Die belofte werd opgenomen in de Hongkongse grondwet, de zogenaamde Basic Law.

De vrees dat China het document echter met de voeten treedt en zijn greep op Hongkong versterkt, leidde de voorbije maanden tot massale en gewelddadige straatprotesten.

Historisch document zonder praktische betekenis

‘Hongkong beleeft zijn meest onrustige periode sinds de overdracht’, zei Raab in een verklaring. ‘De overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en China stelde duidelijk dat de hoge mate van autonomie, rechten en vrijheden van Hongkong 50 jaar onveranderd zouden blijven’, bracht hij in herinnering.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet aan het begin van de zomer nog optekenen dat de gezamenlijke verklaring met de Britten over Hongkong een historisch document was, dat niet langer enige praktische betekenis had. Het was toen niet helemaal duidelijk of die uitspraak een aanval was op de blijvende Britse betrokkenheid op Hongkong of op de principes van het document zelf.

Raab waarschuwde alvast dat Groot-Brittannië de verplichtingen van China tegenover Hongkong serieus nam.