Europees Parlement veroordeelt Poolse ‘LGBT-vrije zones’

Het Europees Parlement toont zich diep bezorgd om de groeiende discriminatie van en de haatdragende taal tegenover de LGBTI-gemeenschap, die uitgaan van lokale en andere overheden in verschillende EU-landen. Vooral de zogenaamde LGBTI-vrije zones in tientallen dorpen en steden in het zuidoosten van Polen stuiten de parlementsleden tegen de borst.

Tijdens de campagne in de aanloop naar een recent referendum in Roemenië waren de homofobe uithalen schering en inslag. Ook in Estland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen bleek een kiescampagne aanleiding om de LGBTI-gemeenschap zwart te maken. Het Europees Parlement heeft daar schoon genoeg van en keurde woensdag met een meerderheid van 463 stemmen tegen 107 (bij 105 onthoudingen) een resolutie goed die zulke discriminatie scherp veroordeelt.

‘Er moet een krachtig signaal komen dat de EU haar waarden ook durft te beschermen’, zegt Kris Peeters (CD&V). ‘Eurocommissaris (voor Justitie, red.) Didier Reynders moet snel werk maken van de aangekondigde permanente monitoring van de rechtsstaat en grondrechten in de EU-lidstaten, inclusief LGBTI-rechten.’ De Commissie zou tevens moeten mogelijk maken dat ook het aanzetten tot haat wegens geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit of geslachtskenmerken strafrechtelijk vervolgd kan worden. De richtlijn over non-discriminatie, die al 11 jaar geblokkeerd zit bij de lidstaten, moet dringend worden geïmplementeerd.

Een geval van discriminatie dat er volgens de MEP’s uitspringt, zijn de resoluties die op lokaal en regionaal niveau aangenomen worden in Polen. Daarin zweren de betrokken besturen niets te zullen doen om tolerantie tegenover LGBTI-mensen aan te moedigen en geen financiële steun ter beschikking te stellen van ngo’s die gelijke rechten promoten. ‘We zien dat, op aanmoediging van regeringsfunctionarissen van de rechts-conservatieve PiS-partij, gemeenten zich ‘homo-vrij’ verklaren en dat zelfs via kranten ‘LGBTI-verbodsstickers’ worden verspreid die effectief worden aangebracht in hotels en restaurants. Dit zijn weerzinwekkende praktijken die onaanvaardbaar zijn’, zegt Hilde Vautmans (Open VLD).

‘We mogen onze verworven rechten niet als vanzelfsprekend beschouwen’, zegt Petra De Sutter (Groen). ‘Geweld en discriminatie tegen minderheden is en blijft onaanvaardbaar. We moeten op Europees niveau, samen met andere minderheden, een halt toeroepen aan deze schendingen van de mensenrechten en de rechtsstaat in de hele Europese Unie beter beschermen.’

Ook de N-VA steunde de resolutie. ‘Laat het duidelijk zijn: op het gebied van gelijke rechten voor de LGBTI-gemeenschap geven we geen duimbreed toe’, zeggen Assita Kanko, Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt.