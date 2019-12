Grote zoekactie naar vermiste paraglider gestopt

Boven de bossen van Holsbeek en Nieuwrode, in Vlaams-Brabant, is vanmiddag mogelijk een paraglider neergestort. De politie zocht met man en macht en boven de regio cirkelde ook een politiehelikopter. Intussen is er twijfel gerezen of het effectief wel om een ongeval gaat. De zoektocht is gestopt toen het te donker werd.

Getuigen zagen omstreeks 13.15 uur een paraglider met donkerkleurig valscherm die in moeilijkheden leek en zou neergestort zijn.

Nadat de melding bij de politie binnen kwam, ging die meteen de omgeving uitkammen. De politie van de zone Lubbeek kreeg daarbij ook versterking van de politiehelikopter en patrouilles uit zones Aarschot, BRT en Haacht. Heel het gebied tussen Aarschot, Nieuwrode en Wezemaal werd uitgekamd.

‘We zochten met verschillende ploegen’, zegt korpschef Walter Vranckx. ‘We weten ook niet waar hij exact zou neergekomen zijn. Er zijn indicaties die wijzen richting Wezemaal, maar zeker zijn we niet. Maar het is een uitgestrekt en bosrijk gebied.’

Rond 16.30 werd de zoekactie afgebroken omdat het te donker werd om in de bossen te blijven zoeken. Het is dus ook nog niet duidelijk of de paraglider effectief neergestort is, of hij veilig geland is. ‘We vermoeden eigenlijk dat hij gewoon enkele speciale vliegoefeningen aan het doen was, maar zeker zijn we nog niet’, aldus Vranckx. ‘We hopen dat de persoon gewoon een geoefende sporter was die trainde en veilig geland is. Indien dat het geval is, zou het wel fijn zijn dat hij zich even meldt zodat we weten dat hij effectief veilig is.’