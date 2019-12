Franse ngo’s kopen dierentuin om dieren vrij te laten

Verschillende Franse ngo’s willen een dierentuin in Bretagne kopen om de dieren vrij te laten. Ze lanceerden woensdag een oproep voor donaties, met een verpletterend succes.

Rewild, zo noemen de zeven ngo’s zich die de provinciale zoo van Pont-Scorff in Bretagne willen kopen. De zoo heeft momenteel financiële moeilijkheden. ‘De eigenaar vond het idee leuk en hij bood ons een kans. Het kopen van een dierentuin is bijna onmogelijk’, zegt Lamya Essemlali, co-voorzitter van Rewild.

Donaties

Rewild opende op woensdagochtend een online collecte om 600.000 euro op te halen. Dat bedrag is nodig om de zoo te kunnen kopen. Woensdagavond stond de teller al op 120.000 euro. De verkoopsakte werd 48 uur geleden getekend en het team heeft tot eind mei om te betalen.

Zware opdracht

Om de dieren effectief vrij te krijgen, moeten er veel voorbereidingen gebeuren. Eerst en vooral moeten de 561 dieren van de dierentuin, onder andere leeuwen, olifanten, giraffen, rode panda’s en wolven, klaar worden gemaakt voor vrijlating. Daarvoor moeten ze partners vinden in de landen van herkomst.

Daarna willen ze de dierentuin transformeren tot een revalidatiecentrum voor wilde dieren, in beslag genomen tijdens illegale dierenhandel. ‘Dierenhandel is de op twee na meest lucratieve trafiek na wapens en drugs en is de tweede oorzaak van verdwijningen van soorten’, zei Lorane Mouzon, co-voorzitter.

‘We gaan de uitdaging aan’, luidt het bij Rewild. Zo zijn er al werkzaamheden gepland om de omstandigheden van de dieren te verbeteren. ‘We zijn professionals, geen stel hysterici die een dierentuin hebben gekocht om dieren buiten te zetten. We werken daar al 25 jaar, het is onze taak’, benadrukt Jérôme Pensu, oprichter van Biome, een bedrijf gespecialiseerd in kweekprogramma’s van bedreigde diersoorten en lid van Rewild.