Emma Meesseman en Ekaterinburg dienen Castors Braine stevige nederlaag toe in de Euroleague

Landskampioen Castors Braine heeft woensdag op de achtste speeldag in groep A van de Euroleague in het vrouwenbasket met 101-73 verloren op bezoek bij de Russische topclub Ekaterinburg van onze landgenote Emma Meesseman. Bij de rust stond het al 48-33 in het voordeel van de thuisploeg, dit seizoen de titelverdediger in de Euroleague.

Meesseman, die eerder al de Vlaamse Reus en het Sportjuweel kreeg en zaterdag topfavoriete is voor de trofee voor de Sportvrouw van het Jaar, liet met 23 punten, 8 rebounds en 2 assists knappe cijfers noteren. Bij de bezoekers uit Waals-Brabant was Shaqwedia Wallace met zestien punten het best bij schot.

Voor Braine was het al de vijfde nederlaag in deze groepsfase. In afwachting van de overige wedstrijden op deze speeldag staan ze op de vijfde plaats. Ekaterinburg is met zeven overwinningen leider. De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales van de Euroleague. De vijfde en zesde worden doorverwezen naar de kwartfinales in de FIBA Eurocup. Hun eerstvolgende groepswedstrijd spelen ze op 8 januari in de Letse hoofdstad Riga.